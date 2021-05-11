12:05 11 Мая 2021Происшествия
Стрелок в казанской школе действовал в одиночку
Открывший огонь в казанской школе №175 стрелок действовал без пособников, сообщили в Министерстве внутренних дел Татарстана.
Открывший огонь в казанской школе №175 стрелок действовал без пособников, сообщили в Министерстве внутренних дел Татарстана.
Правоохранители опровергли распространившуюся ранее информацию, что у 19-летнего Ильназа Г., напавшего с оружием на учеников, был пособник в школе.
Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели семерых детей в результате нападения. Еще 16-ти пострадавшим оказывается медицинская помощь.