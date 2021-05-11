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12:05   11 Мая 2021
Происшествия

Стрелок в казанской школе действовал в одиночку

Стрелок в казанской школе действовал в одиночку

Открывший огонь в казанской школе №175 стрелок действовал без пособников, сообщили в Министерстве внутренних дел Татарстана.

Правоохранители опровергли распространившуюся ранее информацию, что у 19-летнего Ильназа Г., напавшего с оружием на учеников, был пособник в школе.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели семерых детей в результате нападения. Еще 16-ти пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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#стрельба #нападение #казань #школа

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