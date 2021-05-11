Депутат Цивилев призвал переписать ПДД ради электросамокатов

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» обсудили ответственность для любителей прокатиться с ветерком на электросамокатах.

Согласно российскому законодательству, самокатчики приравниваются к пешеходам. А авария с их участием трактуется, как наезд «пешехода на пешехода». Огромные скорости, которые способны развивать самокатчики вкупе с законодательной безответственностью привело к тому, что число дорожных происшествий с их участием (в том числе с летальным исходом), выросло за последний год вдвое, отметил на пресс-конференции в медиагруппе «Патриот» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Он считает, что решить проблему поможет появление в ПДД новой категории участников дорожного движения, в которую войдут любители электросамокатов, гироскутеров, моноколес, а также велосипедисты

«От велосипедов мы всегда отмахивались, а здесь уже не отмахнуться, потому что этих самокатчиков десятки тысяч и так или иначе нужно делать нового участника дорожного движения. Мы к этому не готовы. Никто не знает на тротуары эту всю "веселуху" пускать или на дорогу. На дорогу — мы, соответственно, просто увеличим количество мест на кладбище. То есть нам нужно полностью из-за самокатов пересматривать безопасность дорожного движения — то, что мы не хотели делать», – сообщил парламентарий.

Споры и поиски возможностей обезопасить пешеходов от «средств индивидуальной мобильности», по словам Цивилева, ведутся в Минтрансе и ГИБДД уже не первый год. И, как предполагает депутат, закончатся тем, что самокатчикам продиктуют те же правила, что и велосипедистам.

«Мы нарежем каких-то дорожек и скажем, что по этим дорожкам вы ездить можете, а по всему остальному городу, включая центр, - это опасно и для окружающих, и для вас самих», – предположил депутат.

С такой идеей, к слову, выступил и руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу. По его словам, чтобы свести опасность в городах к минимуму, необходимо интенсивно развивать велоинфраструктуру и перемещать на отдельные дорожки весь электротранспорт.

Также Хусу отметил, что сервисам проката необходимо чутко определять и согласовывать с властями места парковок, поскольку «разбросанные» по всему городу самокаты мешают пешеходам и портят облик улиц.

«К сожалению, точки парковки самокатов обладают определенным радиусом 30-50 метров и соответственно в этом радиусе можно бросать самокаты как угодно. Возможно, стоит сделать какие-то стационарные точки, начиная от условного шеста со знаком самоката, либо какие-то велопарковки, как это делают сейчас велопрокаты», – отметил глава общества велосипедистов в Санкт-Петербурге.

Ранее партия «Единая Россия» выступила против введения штрафов за превышение скорости на десять километров, потребовав у инициаторов для начала предоставить гарантии того, что из-за технических ошибок не будут страдать добросовестные водители.