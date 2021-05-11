12:03 11 Мая 2021Происшествия
Жертвами стрельбы в казанской школе стали семеро детей
Гибель семерых детей зафиксировали в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Гибель семерых детей зафиксировали в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
По данным ведомства, среди учащихся и сотрудников гимназии оказались ранены еще 16 человек. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают медики и психологи МЧС РФ.
Стрельба произошла в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани утром во вторник около 09:30. Учащихся уже эвакуировали.