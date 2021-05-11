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12:03   11 Мая 2021
Происшествия

Жертвами стрельбы в казанской школе стали семеро детей

Жертвами стрельбы в казанской школе стали семеро детей

Гибель семерых детей зафиксировали в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным ведомства, среди учащихся и сотрудников гимназии оказались ранены еще 16 человек. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают медики и психологи МЧС РФ.

Стрельба произошла в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани утром во вторник около 09:30. Учащихся уже эвакуировали.

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