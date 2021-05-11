Правозащитник Гожый рассказал о главной угрозе для украинской власти

Народ Украины, который выражает свое мнение, является главным противником государства, заявил правозащитник Андрей Гожый.

Народ Украины, который выражает свое мнение, является главным противником государства, заявил правозащитник Андрей Гожый.

По его словам, представителей правоохранительных органов страны не интересует коррупция, разворовывание госбюджета, а также контрабанда. Власти Украины желают добиться того, чтобы у граждан не осталось личного мнения, даже в социальных сетях, считает эксперт.

"Главным врагом для украинской власти является гражданин, который смеет свою позицию публично заявлять в социальных сетях", — подчеркнул Гожый.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что города Донбасса должны отмечать две победоносные даты — не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и освобождение в регионе, сообщил сайт 360tv.ru.