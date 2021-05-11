11:56 11 Мая 2021Политика
Власти Татарстана объявили траур в республике
После стрельбы в школе в Казани руководство республики объявило 12 мая траурным днем.
После стрельбы в школе в Казани руководство республики объявило 12 мая траурным днем.
В результате нападения 19-летнего молодого человека на гимназию №175 погибли семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников учебного заведения ранены, сообщили в НАК.
Нападавший задержан. По официальным данным МВД, он действовал в одиночку.
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По поручению главы государства, в Казань вылетели министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.