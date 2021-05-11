Власти Татарстана объявили траур в республике

После стрельбы в школе в Казани руководство республики объявило 12 мая траурным днем.

После стрельбы в школе в Казани руководство республики объявило 12 мая траурным днем.

В результате нападения 19-летнего молодого человека на гимназию №175 погибли семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников учебного заведения ранены, сообщили в НАК.

Нападавший задержан. По официальным данным МВД, он действовал в одиночку.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По поручению главы государства, в Казань вылетели министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.