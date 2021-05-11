Новый ретейлер вышел на российский рынок

Экс-глава "Магнита" Ольга Наумова возглавила новый ретейлер "Восточный союз", появившийся после слияния сетей-лидеров Сибири и Дальнего Востока.

Экс-глава "Магнита" Ольга Наумова возглавила новый ретейлер "Восточный союз", появившийся после слияния сетей-лидеров Сибири и Дальнего Востока.

Главной задачей нового ретейлера является повышение экономической эффективности. Руководство компании хочет в течение 2021 года выстроить совместное управление приоритетными категориями товаров, подписать прямые контракты с федеральными поставщиками и наладить собственный импорт. По информации РБК, "Восточный союз" также собирается организовать работу хабов для магистральных поставок.

Акционеры компании считают, что объединение ретейлеров позволит ускорить развитие современных форматов торговли в Сибири и на Дальнем Востоке. Доступность продуктов и товаров повседневного спроса для жителей регионов увеличится, полагают они.