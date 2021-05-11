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11:52   11 Мая 2021
Армия

Лавров заявил, что РФ готова обозначить конкретные шаги по решению вопросов в Карабахе

Лавров заявил, что РФ готова обозначить конкретные шаги по решению вопросов в Карабахе

Российская делегация на переговорах в Азербайджане готова обозначить конкретные шаги по решению вопросов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Лавров подчеркнул, что Россия нацелена на полное и добросовестное выполнение всех договоренностей по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

"Надеюсь, сегодня мы сможем наметить конкретные шаги, позволяющие решать возникающие на земле вопросы. Естественно, ситуация непростая, так как многие годы не решалась", — уточнил глава МИД РФ.

Представители двух стран обсудят вопросы деятельности межправкомиссий, взаимодействия на международных площадках, а также выполнение решений президентов России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

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#россия #лавров #карабах

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