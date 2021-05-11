Правоохранители ликвидировали второго стрелка в Казани

Второй стрелок в казанской школе был ликвидирован в результате штурма учебного заведения, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Второй стрелок в казанской школе был ликвидирован в результате штурма учебного заведения, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Сейчас производится полная зачистка здания школы.

"По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы скончались 13 человек. Среди них есть учительница, охранник и несколько детей.