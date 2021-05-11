В мэрии Казани не стали комментировать фейки о стрельбе в других школах города

Подробности нападения на гимназию №175 рассказал президент Рустам Минниханов.

В мэрии Казани не взялись давать оценку появившимся в соцсетях сообщениям о якобы стрельбе в других школах города, после нападения на гимназию №175 на улице Джаудата Файзи. По словам собеседника «Политики Сегодня», оперативную информацию вскоре озвучит республиканская администрация.

В результате нападения на школу пострадало 16 человек. Раненых уже госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу и больницу №7.

В настоящее время один из нападавших - 19-летний Ильназ Галявиев - задержан. По данным МВД Татарстана, он действовал в одиночку, сообщников у него не было.

Сообщения о похожих инцидентах в других казанских школах являются фейками, сообщили ранее в Министерстве образования Республики Татарстан.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, известно о семерых погибших в результате стрельбы.

«Это большая беда. Мы потеряли семь детей, это ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки погибли вот здесь [в здании школы], на третьем этаже. <…> Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для всей нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — заявил Минниханов.

Подробности инцидента в школе №175 можете прочитать в нашем материале.