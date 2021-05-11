Депутат Швыткин высказался за смертную казнь после трагедии в Казани

Юрий Швыткин добавил, что вопрос находится в рамках договорного поля, однако, по его личному мнению, мораторий необходимо снять.

Мораторий на смертную казнь нужно отменить. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Таким образом депутат прокомментировал трагедию, произошедшую 11 мая в Казани. Утром в одной из местных школ произошла стрельба, погибли минимум девять человек, восемь из которых — дети. Сообщалось, что преступников двое.

«Мы же понимаем, почему мы не вводим [смертную казнь — прим. ред.]. Мы находимся в рамках договорного поля, но лично мое мнение — так нужно сделать. Но все должно быть в рамках нашей страны», — объяснил политик.

Сам Швыткин добавил, что также считает необходимым обеспечивать защиту учебных заведений силами полиции, а не частных охранных предприятий.