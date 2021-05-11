Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:52   11 Мая 2021
Политика

Депутат Швыткин высказался за смертную казнь после трагедии в Казани

Депутат Швыткин высказался за смертную казнь после трагедии в Казани

Мораторий на смертную казнь нужно отменить. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Таким образом депутат прокомментировал трагедию, произошедшую 11 мая в Казани. Утром в одной из местных школ произошла стрельба, погибли минимум девять человек, восемь из которых — дети. Сообщалось, что преступников двое. 

«Мы же понимаем, почему мы не вводим [смертную казнь — прим. ред.]. Мы находимся в рамках договорного поля, но лично мое мнение — так нужно сделать. Но все должно быть в рамках нашей страны», — объяснил политик.

Сам Швыткин добавил, что также считает необходимым обеспечивать защиту учебных заведений силами полиции, а не частных охранных предприятий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #безопасность #полиция #казань #школы #чоп #швыткин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров