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11:24   11 Мая 2021
Происшествия

Казанский стрелок сообщил о минировании своей квартиры

Казанский стрелок сообщил о минировании своей квартиры

Задержанный после стрельбы в казанской школе №175 стрелок сообщил правоохранительным органам, что заложил взрывное устройство по адресу своего проживания.

Задержанного зовут Ильназ Галявиев. Молодому человеку 19 лет.

Ранее стало известно, что несколько человек открыли стрельбу в одном из учебных заведений Казани. СМИ сообщили, что 13 человек погибли. По предварительным данным, среди них есть учительница, охранник и несколько детей.

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