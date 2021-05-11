Казанский стрелок сообщил о минировании своей квартиры

Задержанный после стрельбы в казанской школе №175 стрелок сообщил правоохранительным органам, что заложил взрывное устройство по адресу своего проживания.

Задержанный после стрельбы в казанской школе №175 стрелок сообщил правоохранительным органам, что заложил взрывное устройство по адресу своего проживания.

Задержанного зовут Ильназ Галявиев. Молодому человеку 19 лет.

Ранее стало известно, что несколько человек открыли стрельбу в одном из учебных заведений Казани. СМИ сообщили, что 13 человек погибли. По предварительным данным, среди них есть учительница, охранник и несколько детей.