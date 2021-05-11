МВД Татарстана сообщило о введении режима КТО в Казани

Режим контртеррористической операции введен в Казани в связи со стрельбой в школе №175 на улице Файзи.

Режим контртеррористической операции введен в Казани в связи со стрельбой в школе №175 на улице Файзи.

Режим КТО введен в столице Татарстана — Казани, в связи со стрельбой в школе №175. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Республики Татарстан со ссылкой на заявление представителя министерства Ирины Волк.

"В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", — заявила она.

Нападение на школу произошло около 9:40. В это время учащиеся были на занятиях.