11:33 11 Мая 2021Россия
Президент Татарстана озвучил число погибших в казанской гимназии
Он подтвердил, что террорист задержан.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал большой бедой нападение на гимназию №175 в Казани, где террорист расстрелял семерых детей и учителя. Президент оперативно прибыл на место ЧП.
«Большая беда. Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, 4 взрослых – сейчас в госпитале», — сказал Минниханов.
Он подтвердил, что силовики задержали стрелка, ему 19 лет. Имеет официальное разрешение на оружие.
«Других пособников пока не определили, идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны».
В Казани введен режим КТО.