Президент Татарстана озвучил число погибших в казанской гимназии

Он подтвердил, что террорист задержан.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал большой бедой нападение на гимназию №175 в Казани, где террорист расстрелял семерых детей и учителя. Президент оперативно прибыл на место ЧП.

«Большая беда. Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, 4 взрослых – сейчас в госпитале», — сказал Минниханов.

Он подтвердил, что силовики задержали стрелка, ему 19 лет. Имеет официальное разрешение на оружие.

«Других пособников пока не определили, идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны».

В Казани введен режим КТО.