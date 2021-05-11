Он объяснил, что охраной детей должны заниматься профессионалы, и предложил разработать новую программу по обеспечению безопасности в школах.

В школах должна быть введена профессиональная охрана, а от услуг ЧОП (частных охранных предприятий) стоит отказаться. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил депутат Государственной думы РФ, кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал произошедшую 11 мая трагедию в казанской школе, где из-за стрельбы в учебном заведении погибли минимум девять человек. Большинство из них — дети.

Онищенко добавил, что первоочередной задачей сейчас должно стать усиление мер безопасности для предотвращения проникновения в школы и детские сады посторонних.

«Нам снова нужно вернуться к вопросу, чтобы все школы были взяты в профессиональную охрану. Мы должны незамедлительно принять дополнительные меры, к началу года мы должны выйти с новой программой по обеспечению безопасности [в школах — прим. ред.]», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что казанский стрелок заминировал свою квартиру, о чем он сообщил правоохранителям.