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11:16   11 Мая 2021
Происшествия

В казанские больницы доставят 32 человека после стрельбы в школе

В казанские больницы доставят 32 человека после стрельбы в школе

Согласно последним данным, 32 человека пострадали в результате стрельбы в одной из школ Казани.

Сейчас их распределяют по медицинским учреждениям города, где пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Стоит отметить, что всего в школе в момент стрельбы находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога. СМИ сообщили, что 13 человек скончались в результате огнестрельных ранений.

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#стрельба #казань #школа

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