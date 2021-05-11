11:16 11 Мая 2021Происшествия
В казанские больницы доставят 32 человека после стрельбы в школе
Согласно последним данным, 32 человека пострадали в результате стрельбы в одной из школ Казани.
Согласно последним данным, 32 человека пострадали в результате стрельбы в одной из школ Казани.
Сейчас их распределяют по медицинским учреждениям города, где пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Стоит отметить, что всего в школе в момент стрельбы находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога. СМИ сообщили, что 13 человек скончались в результате огнестрельных ранений.