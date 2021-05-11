Сотрудников ООН призвали привиться российской вакциной "Спутник V"

Организация Объединенных Наций призвала своих сотрудников привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Организация Объединенных Наций призвала своих сотрудников привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Представитель Организации отметил, что имеет в виду страны, в которых одобрен российский препарат. Сотрудников ООН призывают пройти вакцинацию "Спутником V", подчеркнул Гутерреш в беседе с журналистами.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао ранее сообщила, что ВОЗ надеется оценить безопасность российского препарата в конце июня или в июле. Специалисты организации должны посетить пять различных производств "Спутника V".

Российская вакцина помогла побороть коронавирус в Сан-Марино. Первый компонент "Спутника V" получили 74% населения старше 16 лет.