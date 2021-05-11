Семикратную чемпионку мира по шашкам Тансыккужину наградили орденом Дружбы народов

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил семикратную чемпионку мира по международным шашкам Тамару Тансыккужину орденом Дружбы народов.

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил семикратную чемпионку мира по международным шашкам Тамару Тансыккужину орденом Дружбы народов.

Помимо этого, тренер шашистки Юрий Черток получил Почетную грамоту Республики Башкортостан. По словам Тансыккужиной, Башкирия на протяжении многих лет поддерживает шашистов и их клуб, что позволяет развиваться и достигать новых высот. Она с 2002 года живет в Уфе.

Ранее спортсменка из России, подтвердившая в Варшаве свой титул чемпионки мира по шашкам, рассказала, что не заметила негативного отношения к себе в Польше, сообщал телеканал сайт 360tv.ru.