Десятки тел погибших от коронавируса индийцев обнаружили в местной реке

Родственники погибших, у которых нет денег на дорогостоящую церемонию погребения, сбрасывают тела в священную реку в Индии.

Родственники погибших, у которых нет денег на дорогостоящую церемонию погребения, сбрасывают тела в священную реку в Индии.

Жители округа Буксар обнаружили плавающие в реке трупы. Они сообщили местным властям с требованием принять надлежащие меры и остановить сброс тел в реку Ганг. Специалисты установили, что большинство тел, которые им удалось достать из реки, были сброшены в нее еще несколько дней назад. Люди вынуждены идти на такие меры из-за высокой стоимости кремации и церемонии погребения.

Местные СМИ не исключают, что на самом деле количество тел, которые сброшены в воду, может достигать сотни. Специальные службы уже приступили к очистке реки. Тела, которые не удастся опознать, кремируют в соответствии с индийскими ритуалами.