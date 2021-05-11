Власти ограничили вход во все школы после стрельбы в Казани

Руководство Казани ограничило вход во все школы города после того, как в одном из учебных заведений открыли стрельбу.

Руководство Казани ограничило вход во все школы города после того, как в одном из учебных заведений открыли стрельбу.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе мэрии города.

"Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены, дано соответствующее распоряжение", — сказал собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что 12 детей и одного взрослого госпитализировали после стрельбы в Казани. Пострадавшим оказывают помощь в городской больнице №7