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10:55   11 Мая 2021
Политика

Власти ограничили вход во все школы после стрельбы в Казани

Власти ограничили вход во все школы после стрельбы в Казани

Руководство Казани ограничило вход во все школы города после того, как в одном из учебных заведений открыли стрельбу.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе мэрии города.

"Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены, дано соответствующее распоряжение", — сказал собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что 12 детей и одного взрослого госпитализировали после стрельбы в Казани. Пострадавшим оказывают помощь в городской больнице №7

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#стрельба #казань #школа

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