В Сети опубликовано фото юноши, расстрелявшего детей в казанской школе

Ему 19 лет.

СМИ опубликовали фото одного из двух стрелков, которые утром 11 мая устроили стрельбу в гимназии №175 Казани. По последним данным, погибли девять детей и один учитель. 32 ребенка пострадали.

По данным СМИ, один из стрелявших - 19-летний Ильназ Галявиев.

При задержании юноша сообщил, что в квартире, где он прописан, заложена бомба.

По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, который приехал на место происшествия, оружие было официально зарегистрировано на 19-летнего молодого человека.

По неподтвержденной информации второй стрелок ликвидирован при штурме.