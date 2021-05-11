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11:10   11 Мая 2021
Россия

В Сети опубликовано фото юноши, расстрелявшего детей в казанской школе

В Сети опубликовано фото юноши, расстрелявшего детей в казанской школе

СМИ опубликовали фото одного из двух стрелков, которые утром 11 мая устроили стрельбу в гимназии №175 Казани. По последним данным, погибли девять детей и один учитель. 32 ребенка пострадали.

По данным СМИ, один из стрелявших - 19-летний Ильназ Галявиев.

 

При задержании юноша сообщил, что в квартире, где он прописан, заложена бомба.

По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, который приехал на место происшествия, оружие было официально зарегистрировано на 19-летнего молодого человека.

По неподтвержденной информации второй стрелок ликвидирован при штурме.

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#россия #казань #общество #стрельба в казани

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