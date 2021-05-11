Гутерреш выразил надежду на очный формат недели высокого уровня ГА ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что неделя высокого уровня пройдет в оффлайн-формате.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что неделя высокого уровня пройдет в оффлайн-формате.

По словам Гутерреша, он надеется, что неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре состоится в очном формате, но пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с COVID-19. Он также выразил сожаление, что целый год из-за пандемии пришлось работать дистанционно, а сам он на это время отказался от зарубежных визитов.

"Теперь я очень рад, что я могу поехать в Москву. Пользуясь тем, что я уже вакцинировался, я буду чаще осуществлять зарубежные визиты", — рассказал генсек ООН российским журналистам.

Ранее Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным во время своего визита в Москву с 12 по 14 мая.