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10:52   11 Мая 2021
Политика

Гутерреш выразил надежду на очный формат недели высокого уровня ГА ООН

Гутерреш выразил надежду на очный формат недели высокого уровня ГА ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что неделя высокого уровня пройдет в оффлайн-формате.

По словам Гутерреша, он надеется, что неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре состоится в очном формате, но пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с COVID-19. Он также выразил сожаление, что целый год из-за пандемии пришлось работать дистанционно, а сам он на это время отказался от зарубежных визитов.

"Теперь я очень рад, что я могу поехать в Москву. Пользуясь тем, что я уже вакцинировался, я буду чаще осуществлять зарубежные визиты", — рассказал генсек ООН российским журналистам.

Ранее Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным во время своего визита в Москву с 12 по 14 мая.

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