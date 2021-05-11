Праздник «Алые паруса-2020» стал триумфатором престижного конкурса Global Eventex Awards

Шоу выпускников присудили рекордное количество наград.

Праздник выпускников «Алые паруса», прошедший в Петербурге в 2020 году, признан лучшим проектом в мире на престижном международном конкурсе Global Eventex Awards. Жюри присудило красочному шоу в Финском заливе рекордное число наград.

В Петербург отправились четыре «золота» в номинациях: «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие» и одно «серебро» в номинации «Прямая трансляция», передает Пятый канал.

«В 2020 году «Алые паруса» проходили в условиях жесточайших антиковидных мер. Само проведение шоу до последнего момента было под вопросом. И очень важно, что организаторы смогли за месяц сделать то, что обычно готовилось год!», – поделился генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов.

Напомним, в 2020 году впервые в истории корабль к красными парусами прошел не по Неве, а в акватории Финского залива. По словам организаторов, меньше месяца им понадобилось, чтобы перекроить концепцию, создать сценарий, провести репетиции, смонтировать декорации и понтоны для салютных установок.

В 2021 году «Алые паруса» пройдут 25 июня.

Премия Global Eventex Awards учреждена в 2009 году. В состав жюри входят ведущие специалисты сферы событийной индустрии.