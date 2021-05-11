Нападение на школу в Казани. Главное

Утром 11 мая молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани. Информация обновляется.

Около 10 часов утра 11 мая молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. По уточненным данным, семь детей и учительница погибли. В больницы доставлен 21 человек, шестеро детей в реанимации, уточнили в Минздраве республики — они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Жертвы

По непроверенным данным Mash, первыми жертвами нападавшего якобы стали уборщица и охранник, попытавшиеся помешать человеку с оружием прорваться в школу. Однако депутат Хинштейн заявил, что в гимназии отсутствовала охрана и была только тревожная кнопка.

В республиканском центре медицины катастроф сообщили о 12 госпитализированных детях и одном взрослом. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже, отмечает РИА Новости.

Казань. Видео из близлежащих домов. Видно как дети бегут из здания, после выстрелов двое учеников выпрыгивают с верхних этажей. pic.twitter.com/bZz77aNequ — Ученик Штирлица (@moments_Spring) May 11, 2021

По словам родителей, выводивших своих детей после уроков, после автоматной очереди в гимназии произошел взрыв.

Виновники

Изначально СМИ сообщали о двух стрелках, что позже было опровергнуто. Нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев, закончивший гимназию №175 четыре года назад, а ныне обучающийся в колледже. При задержании он сообщил полицейским, что заминировал свою квартиру — дом эвакуировали, но взрыва не было.

Восемь детей и один учитель погибли в стрельбе в школе №175 в Казани. 13 человек госпитализированы. Один из стрелков задержан, ему 19 лет, четыре года назад он закончил эту школу. Второй забаррикадировался и удерживает семерых заложников. На видео — задержание первого pic.twitter.com/yKNkhrtffV — Лента.ру (@lentaruofficial) May 11, 2021

По словам отца, Ильназ был не религиозен, не высказывал плохих мыслей или настроений, сообщает Baza. Источники ТАСС отмечают, что в атакованной школе Галявиев в данный момент не учится. По словам главы Татарстана, на молодого человека было зарегистрировано оружие. Он получил лицензию на него 28 апреля, уточнил телеканалу «360» советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Это Ильназ Г., задержанный в казанской школе стрелок. По некоторым данным, молодой человек ранее учился в этом учреждении, и у него не сложились отношения с преподавателями и одноклассниками. pic.twitter.com/fGJXxo90oV — Известия (@izvestia_ru) May 11, 2021

Telegram-канал «112» сообщает со ссылкой на источники, что Ильназ действительно закончил эту школу, а во время учебы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями. Несмотря на распространенную СМИ информацию о втором стрелке, МВД Татарстана сообщает, что у нападавшего не было пособников — Галявиев ворвался в гимназию один.

⚡️ Второго стрелка в казанской школе ликвидировали в ходе штурма. pic.twitter.com/zPKlwg7zdI — Известия (@izvestia_ru) May 11, 2021

Предполагаемый пособник стрелка задержан в Казани, это некий Мухамедшин Рамиль, ему 41 год, утверждает Telegram-канал «Еду в Татарстан». Пока официального подтверждения этой информации не поступило.

СМИ также выяснили, что Галявиев перед нападением завел канал в Telegram с 1 подписчиком и выложил несколько постов, где сообщал о намерении убить «огромное количество» человек (в посте виновник называл их уничижительно) и застрелиться самому. Себя же он назвал «богом» — это же слово было написано красной краской на его маске, использованной во время нападения.

По данным Life, Галявиев заявил полицейским, что всех ненавидит, а в школу пришел один — хотел, чтобы «все узнали», что он — «бог».

Реакция властей

На место ЧП прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Уже возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу. 12 мая в Казани объявлено днем траура.

Глава Татарстана прибыл на место ЧП в казанской школе pic.twitter.com/XOiN8WSDNm — РИА Новости (@rianru) May 11, 2021

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, с учетом ситуации в Казани. Президент обязал местные власти оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. На место вылетают министры Сергей Кравцов и Михаил Мурашко, также в республику направлен борт с медиками и психологами.

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