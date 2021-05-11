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11:29   11 Мая 2021
Россия

Нападение на школу в Казани. Главное

Нападение на школу в Казани. Главное

Около 10 часов утра 11 мая молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. По уточненным данным, семь детей и учительница погибли. В больницы доставлен 21 человек, шестеро детей в реанимации, уточнили в Минздраве республики — они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Жертвы

По непроверенным данным Mash, первыми жертвами нападавшего якобы стали уборщица и охранник, попытавшиеся помешать человеку с оружием прорваться в школу. Однако депутат Хинштейн заявил, что в гимназии отсутствовала охрана и была только тревожная кнопка.

В республиканском центре медицины катастроф сообщили о 12 госпитализированных детях и одном взрослом. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже, отмечает РИА Новости.

 

По словам родителей, выводивших своих детей после уроков, после автоматной очереди в гимназии произошел взрыв.

Виновники

Изначально СМИ сообщали о двух стрелках, что позже было опровергнуто. Нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев, закончивший гимназию №175 четыре года назад, а ныне обучающийся в колледже. При задержании он сообщил полицейским, что заминировал свою квартиру — дом эвакуировали, но взрыва не было.

 

По словам отца, Ильназ был не религиозен, не высказывал плохих мыслей или настроений, сообщает Baza. Источники ТАСС отмечают, что в атакованной школе Галявиев в данный момент не учится. По словам главы Татарстана, на молодого человека было зарегистрировано оружие. Он получил лицензию на него 28 апреля, уточнил телеканалу «360» советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

 

Telegram-канал «112» сообщает со ссылкой на источники, что Ильназ действительно закончил эту школу, а во время учебы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями. Несмотря на распространенную СМИ информацию о втором стрелке, МВД Татарстана сообщает, что у нападавшего не было пособников — Галявиев ворвался в гимназию один.

 

Предполагаемый пособник стрелка задержан в Казани, это некий Мухамедшин Рамиль, ему 41 год, утверждает Telegram-канал «Еду в Татарстан». Пока официального подтверждения этой информации не поступило.

СМИ также выяснили, что Галявиев перед нападением завел канал в Telegram с 1 подписчиком и выложил несколько постов, где сообщал о намерении убить «огромное количество» человек (в посте виновник называл их уничижительно) и застрелиться самому. Себя же он назвал «богом» — это же слово было написано красной краской на его маске, использованной во время нападения.

По данным Life, Галявиев заявил полицейским, что всех ненавидит, а в школу пришел один — хотел, чтобы «все узнали», что он — «бог».

Реакция властей

На место ЧП прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Уже возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу. 12 мая в Казани объявлено днем траура.

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, с учетом ситуации в Казани. Президент обязал местные власти оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. На место вылетают министры Сергей Кравцов и Михаил Мурашко, также в республику направлен борт с медиками и психологами.

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