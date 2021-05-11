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10:41   11 Мая 2021
Происшествия

Минимум восемь детей и учитель погибли в результате стрельбы в казанской школе

Минимум восемь детей и учитель погибли в результате стрельбы в казанской школе

Жертвами стрельбы в казанской гимназии стали дети и учитель. На данный момент известно о гибели девяти человек.

Ранее сообщалось, что смертельные ранения получили шестеро школьников и педагог. Позднее появилась информация о том, что число жертв увеличилось. Еще десять человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник. Стрелка задержали силовики, им оказался 17-летний подросток. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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#стрельба #казань #школа

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