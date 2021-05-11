Ограничение оборота алкоголя в выходные обсудят в эфире медиацентра "Патриот"

Эксперты проведут дискуссию на тему запретов продажи алкоголя на территории Российской Федерации во время выходных и праздничных дней.

Эксперты проведут дискуссию на тему запретов продажи алкоголя на территории Российской Федерации во время выходных и праздничных дней.

Эфир на тему введения различных ограничений на реализацию алкогольной продукции будет проведен в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". Об этом пишет ФАН.

Известно, что ряд российский регионов самостоятельно предпринял меры по ограничению оборота алкоголя на время праздников, чтобы повысить безопасность и сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку.

Эксперты постараются выяснить, как данные меры могут повлиять на развитие теневого рынка, справедливо ли недополучение прибыли ретейлерами, а также возможны ли сейчас запреты, аналогичные действовавшим в отношении самогоноварения в советское время.

Прямой эфир пройдет здесь.

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