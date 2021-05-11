В МВД назвали причины для отказа в получении гражданства РФ

Существуют несколько причин, из-за которых иностранные граждане не смогут получить российский паспорт. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Существуют несколько причин, из-за которых иностранные граждане не смогут получить российский паспорт. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Российское гражданство не смогут получить те, кто выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, либо другими действиями создают угрозу безопасности страны. Также, если они совершали или участвовали в боевых действиях, либо выступали против российских граждан или вооруженных сил.

"Отклоняются заявления, которые содержат подложные документы или заведомо ложные сведения", — рассказали в МВД ТАСС.

Также отказать в получении гражданства РФ могут из-за неснятой или непогашенной судимости. Если иностранец проходил службу в органах безопасности или в правоохранительных органах другого государства, это тоже станет поводом для отказа.

Получить российский паспорт не смогут те, кто участвовал в преступлениях террористической направленности или организовывал их.