Аналитики и политологи обсудят в медиацентре "Патриот" вспыхнувшие столкновения в Израиле

Взаимные ракетные обстрелы палестинцев и армии Израиля, а также массовые столкновения демонстрантов и полиции в Иерусалиме обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Взаимные ракетные обстрелы палестинцев и армии Израиля, а также массовые столкновения демонстрантов и полиции в Иерусалиме обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Пресс-конференция пройдет 11 мая в 16:30 (по московскому времени). Политологи, журналисты и социологи подробно обсудят резкое обострение обстановки в израильском государстве.

Напомним, что столкновения начались после взаимных атак палестинцев и полиции Израиля в Иерусалиме в минувшие выходные. В стражей порядка бросали камни и запускали петарды. Позднее палестинцы из сектора Газа выпустили по Израилю около 150 ракет. Израильская армия нанесла ответные удары, передает ФАН.

В ходе пресс-конференции специалисты попытаются разобраться, как должна Россия реагировать на происходящее в Израиле, а также ответят на ряд других вопросов.

Медиагруппа "Патриот" и ФАН приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ. Пресс-центр расположен по адресу: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Связаться с представителями медиацентра можно с помощью почтового ящика: presscenter@mediapatriot.ru. Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894. Для звонков: +7 999 214 8054.