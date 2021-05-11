Журналистка Ибрагимова указала на попытки Запада выдавить Москву из политического поля

Запад пытается экономически и политически выдавить Россию при помощи отстранения госкорпорации "Росатом" от работы в Чехии, считает журналистка Галия Ибрагимова.

Запад пытается экономически и политически выдавить Россию при помощи отстранения госкорпорации "Росатом" от работы в Чехии, считает журналистка Галия Ибрагимова.

Она прокомментировала решение Праги не допустить компанию к тендеру на строительство реактора для АЭС "Дукованы". Подобный инцидент происходит уже не в первый раз, пояснила Ибрагимова. Слова журналистки приводит РИА Новости.

"Ситуация не нова. В 2010-м Прага заявила о планах расширить мощности другой АЭС — "Темелин". Тендер выиграла Westinghouse, но проект так и не реализовали", — подчеркнула она.

Чехии не хватало средств на возведение объекта, а США не предоставили кредиты. Росатом был готов проинвестировать проект, президент Милош Земан поддержал эту идею. Однако кабинет министров Чехии отказался от допуска к участию средств госкорпорации. Европейцы воспринимают российские инвестиции как потенциальную опасность, уверена Ибрагимова. Аналогичное развитие получила ситуация с АЭС "Дукованы", подчеркнула автор. Она указала на роль западных спецслужб в отказе Праги от сотрудничества.

"Чешские власти намекали, что российской компании позволят участвовать только в субподрядах. По тем же мотивам: рекомендации спецслужб", — написала Ибрагимова.

Западные страны стремятся максимально снизить зависимость от России, в том числе и на рынке ядерной энергетики. Росатом как госкорпорация плотно ассоциируется с Москвой. Таким способом Запад просто пытается выдавить конкурента в экономическом и политическом плане, заключила журналист.