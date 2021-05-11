10:22 11 Мая 2021Происшествия
Устроившего стрельбу в казанской школе задержали силовики
Правоохранители задержали подростка, открывшего огонь в казанской гимназии, сообщили в экстренных службах.
Правоохранители задержали подростка, открывшего огонь в казанской гимназии, сообщили в экстренных службах.
Двое неизвестных проникли в учебное заведение и устроили стрельбу. Спустя некоторое время в здании прогремел взрыв. По предварительным данным, дети не пострадали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.
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