В медиацентре "Патриот" 11 мая обсудят проблему дискриминации курильщиков

Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" проведет брифинг, на котором участники обсудят вопросы дискриминации курильщиков в мире и в России.

Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" проведет брифинг, на котором участники обсудят вопросы дискриминации курильщиков в мире и в России.

Правительство России утвердило план мероприятий для проведения крупной антитабачной концепции. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В планах государства — усиление контроля за рекламой табачной продукции, повышение эффективности в борьбе с незаконным производством и оборотом этой продукции. Также вводятся новые требования к упаковке табачных изделий. Минздрав России предлагал работодателям сделать рабочий день курильщиков длиннее, суммируя время, потраченное на перекуры, а российский Минфин предложил поднять стоимость акцизов на сигареты на 20%.

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" обсудят, какие новые меры могут принять законодатели, чтобы избавить человечество от вредной привычки. А также разберутся, есть ли необходимость криминализировать табак, приравнивая его употребление к наркотикам.