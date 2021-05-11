10:09 11 Мая 2021Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в одной из школ Казани
Двое неизвестных устроили стрельбу в здании школы №175 в Казани.
Двое неизвестных устроили стрельбу в здании школы №175 в Казани.
СМИ сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем. В экстренные службы Казани поступило несколько звонков с сообщениями о выстрелах.
В школу, располагающуюся на ул. Джаудата Файзи, направлены сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Ситуацией будет заниматься следственный комитет. Официальной информации о точной причине стрельбы пока не поступало.