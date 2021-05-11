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10:09   11 Мая 2021
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в одной из школ Казани

Неизвестные открыли стрельбу в одной из школ Казани

Двое неизвестных устроили стрельбу в здании школы №175 в Казани.

СМИ сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем. В экстренные службы Казани поступило несколько звонков с сообщениями о выстрелах.

В школу, располагающуюся на ул. Джаудата Файзи, направлены сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Ситуацией будет заниматься следственный комитет. Официальной информации о точной причине стрельбы пока не поступало.

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#стрельба #нападение #школа

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