Неизвестные открыли стрельбу в одной из школ Казани

Двое неизвестных устроили стрельбу в здании школы №175 в Казани.

Двое неизвестных устроили стрельбу в здании школы №175 в Казани.

СМИ сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем. В экстренные службы Казани поступило несколько звонков с сообщениями о выстрелах.

В школу, располагающуюся на ул. Джаудата Файзи, направлены сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Ситуацией будет заниматься следственный комитет. Официальной информации о точной причине стрельбы пока не поступало.