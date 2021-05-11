Вильфанд предупредил о надвигающейся аномальной жаре

В некоторых регионах температура воздуха превысит норму на 10 градусов.

В течение текущей недели в большинстве российских регионов от европейской части до Сибири установится аномально жаркая погода. В Приволжском федеральном округе и на Урале температура превысит климатическую норму на 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Четырнадцатого мая на 12 градусов выше нормы в Приволжском ФО. Там будет +30-32 градуса. Они (значения температуры. —ред.) действительно впечатляющие», – отметил синоптик.

Так, в Башкирии, Самарской и Оренбургской областях воздух прогреется до 32 градусов тепла, а в Пермском крае — до 30-ти.

В Центральном федеральном округе отклонения от нормы не такие большие: от 1 до 4,5 градуса. Там столбики термометров будут показывать от 19 до 25 градусов со знаком плюс.

«В центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. Солнечное небо 11, 12, 13 мая, иногда будут небольшие осадки… Затем небо будет более облачным, потому что начиная с 11 мая давление будет падать, примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется», — уточнил Вильфанд.

Погодная аномалия ожидает также Новгородскую, Ленинградскую, Вологодскую и Калининградскую области — там из-за особенностей перемещения воздушных масс будет теплее, чем в центре России. Градусники покажут от 21 до 25 градусов тепла.