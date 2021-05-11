Гутерреш заявил о желании встретиться с Путиным в Нью-Йорке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Генассамблее в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Генассамблее в Нью-Йорке.

Гутерреш отметил, что был бы очень рад принять российского лидера в США. Однако если Генассамблея пройдет не в очном формате, то будет много других возможностей для встречи с Путиным, выразил уверенность генсек ООН.

"Впервые я встретился с президентом Путиным, когда был председателем Европейского совета. Я участвовал в саммите Россия — ЕС в Москве", — сказал Гутерреш.

Ранее генсек ООН оценил роль СССР в спасении Европы и всего мира от захвата нацистов, передает сайт 360tv.ru.