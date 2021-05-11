Опасность самокатов для пешеходов обсудят в медиацентре "Патриот"

Пресс-конференция, посвященная проблеме владельцев самокатов, гироскутеров и моноколес, состоится в медиацентре "Патриот".

Пресс-конференция, посвященная проблеме владельцев самокатов, гироскутеров и моноколес, состоится в медиацентре "Патриот".

Все чаще на тротуарах стали появляться пешеходы на альтернативных видах транспорта. Пункты прокатов открыты во всех крупных городах страны, однако ответственность для пользователей мобильных ТС до сих пор не предусмотрена, поскольку при столкновении обычного пешехода и пешехода на электросамокате инцидент не рассматривается как наезд.

В связи с этим комиссия Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предлагает в правилах дорожного движения приравнять к мопедам движение на средствах с электрическим двигателем, передает ФАН. Эти и другие инициативы обсудят приглашенные эксперты пресс-конференции.