Военная полиция ВВО отразила нападение условного противника на автоколонну

Подразделения военной полиции ВВО отработали отражение атаки условного противника, который по легенде учений готовил нападение на автоколонну сопровождения должностного лица.

Подразделения военной полиции ВВО отработали отражение атаки условного противника, который по легенде учений готовил нападение на автоколонну сопровождения должностного лица.

Тактические учения силовиков прошли в Хабаровском крае. Колонна из 20 автомобилей передвигалась в сопровождении бронированных "Тигров" по пересеченной местности, и на одном из участков трассы условный противник организовал засаду с последующим нападением на конвой с использованием светошумовых гранат.

Отряд военной полиции должен был максимально оперативно устранить террористов. Задача была выполнена за пять минут — защитники открыли огонь из автоматов АК-74 и пулеметов и перешли в контрнаступление. Отмечается, что "противнику" не удалось повредить ни один автомобиль, а колонна прибыла в точку назначения в установленный срок.

Учения проводились в городских условиях с привлечением порядка сотни военнослужащих и более 20 единиц военной техники.