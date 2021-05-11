Страны Восточной Европы назвали угрозой "действия" РФ для евроатлантической безопасности

Лидеры девяти стран Восточной Европы раскритиковали "агрессивные действия" Российской Федерации на международной арене.

Лидеры девяти стран Восточной Европы раскритиковали "агрессивные действия" Российской Федерации на международной арене.

Также Москву осудили за якобы ухудшение отношений с Прагой. Совместное заявление подписали президенты Венгрии, Эстонии, Словакии, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Болгарии и Румынии.

"Агрессивные действия России и усиление ее военных возможностей близ НАТО, в частности, недавняя эскалация на Черном море и на границе с Украиной<...>все еще представляют угрозу для евроатлантической безопасности", — сказано в сообщении.

Гости ток-шоу "Место встречи" обсуждали упреки со стороны Болгарии и Чехии касаемо "причастности" РФ к ряду взрывов в их странах. По их словам, тайные многолетние расследования являются "политическими консервами".

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза не желают портить отношения с Российской Федерацией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, сообщал сайт 360tv.ru.