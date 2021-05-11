Страны Восточной Европы назвали угрозой "действия" РФ для евроатлантической безопасности
Лидеры девяти стран Восточной Европы раскритиковали "агрессивные действия" Российской Федерации на международной арене.
Также Москву осудили за якобы ухудшение отношений с Прагой. Совместное заявление подписали президенты Венгрии, Эстонии, Словакии, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Болгарии и Румынии.
"Агрессивные действия России и усиление ее военных возможностей близ НАТО, в частности, недавняя эскалация на Черном море и на границе с Украиной<...>все еще представляют угрозу для евроатлантической безопасности", — сказано в сообщении.
Гости ток-шоу "Место встречи" обсуждали упреки со стороны Болгарии и Чехии касаемо "причастности" РФ к ряду взрывов в их странах. По их словам, тайные многолетние расследования являются "политическими консервами".
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза не желают портить отношения с Российской Федерацией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, сообщал сайт 360tv.ru.