Антироссийские санкции Евросоюза вредят немецкой экономике, их необходимо немедленно снять. Об этом заявил сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.

Антироссийские санкции Евросоюза вредят немецкой экономике, их необходимо немедленно снять. Об этом заявил сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.

Лидер немецкой партии выступил против санкционного давления на Россию со стороны ЕС. По его словам, мир в Европе и во всем мире является одной из главных целей АдГ. Хорошие отношения с РФ играют в этом важную роль, добавил депутат.

"Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно", — сообщил политик РИА Новости.

Крупалла отметил, что восточногерманские предприятия больше всего пострадали от ограничений ЕС. Речь идет о компаниях, которые сотрудничали с россиянами.