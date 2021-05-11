Законопроект о добровольном запрете на кредиты обсуждается в Госдуме

Депутаты Госдумы и представители финансового рынка готовят законопроект, который позволит россиянам запрещать оформление кредитов на их имя в целях защиты от мошенников.

Депутаты Госдумы и представители финансового рынка готовят законопроект, который позволит россиянам запрещать оформление кредитов на их имя в целях защиты от мошенников.

Речь идет о поправках в Гражданский кодекс и законах "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". Соответствующий документ сейчас находится на стадии обсуждения, пишет РБК.

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта отметил, что в России участились случаи, когда мошенники стали не только похищать деньги граждан, но и оформлять кредиты от их имени. Мобильные приложения банков позволяют это сделать, уточнил депутат. Как он добавил, удобные сервисы породили новые риски, поэтому потеря телефона, паспорта или утечка персональных данных может серьезно усложнить жизнь.