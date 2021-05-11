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9:27   11 Мая 2021
Экономика

В России упростили доступ к соцподдержке

В России упростили доступ к соцподдержке

Упрощенная система назначения мер социальной поддержки начинает работать в России с 11 мая.

Государственная поддержка будет предоставляться в беззаявительном порядке, либо по заявлению в соответствии с новым законом, вступающим в силу 11 мая. Об этом пишет "Парламентская газета".

Теперь субъекты Российской Федерации начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Уже с 1 января текущего года государственные чиновники получили возможность работать с ЕГИССО, чтобы идентифицировать тип жизненной ситуации, при которой возможно назначить меры поддержки. Учреждения получат доступ к информации в электронном виде. Замглавы Минтруда Алексей Скляр подчеркнул, что это упростит процедуру, а гражданам не придется заниматься сбором данных.

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#выплаты #ЕГИССО #соцподдержка в беззаявительном порядке

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