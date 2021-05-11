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9:24   11 Мая 2021
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в японской префектуре Фукусима

Взрыв прогремел на химзаводе в японской префектуре Фукусима

Не менее четырех человек пострадали при взрыве и пожаре на химическом заводе на северо-востоке Японии, передают местные СМИ. 

На кадрах, публикуемых японскими телеканалами, видны клубы дыма, поднимающиеся над территорией завода в городе Иваки префектуры Фукусима. На месте уже работают сотрудники полиции и пожарные расчеты.

Химзавод специализируется на производстве цинкового порошка, который используют в косметической промышленности. В связи со взрывом и последующим возгоранием эвакуация населения в районе предприятия не проводилась. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

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#взрыв #япония #химзавод #фукусима

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