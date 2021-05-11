Гутерреш рассказал о перспективах введения миротворцев в Донбасс

Вопрос о возможном введении миротворцев ООН на юго-восток Украины вряд ли удастся решить в ближайшем будущем, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Вопрос о возможном введении миротворцев ООН на юго-восток Украины вряд ли удастся решить в ближайшем будущем, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Украинские власти на протяжении нескольких лет инициируют введение в Донбасс миротворческого контингента ООН. По мнению представителей Киева, представители миссии должны обладать более широким мандатом и быть размещены по всей территории вплоть до границы с РФ.

"Позиции относительно мандата и роли, которую миротворческие силы могут играть на Украине, очень разнятся. Поэтому я бы сказал, что в ближайшем будущем вряд ли удастся достичь консенсуса по этому вопросу", — комментирует ситуацию о перспективах введения миротворцев в Донбасс генсек ООН Антониу Гутерреш.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в целом поддерживает инициативу по введению миротворческого контингента ООН на Украину, однако отметил, что в данном случае речь может идти лишь о функции обеспечения безопасности для коллег из СММ ОБСЕ.