Лидер АдГ оценил важность завершения проекта "Северный поток — 2"

Строительство газопровода "Северный поток — 2" должно быть завершено, заявил сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

Строительство газопровода "Северный поток — 2" должно быть завершено, заявил сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

По его словам, поставки газа из России очень важны для ФРГ. Проект "СП-2" выгоден как немецкой, так и российской сторонам, добавил Крупалла в беседе с РИА Новости.

""Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока — 2" прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности", — сказал лидер партии.

Он подчеркнул, что Германия как суверенное государство должна поддерживать деловые отношения со многими странами.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что строительство "СП-2" должно завершиться к концу сентября 2021 года, сообщает сайт 360tv.ru.