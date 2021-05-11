Путин внес законопроект о расторжении Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Проект размещен в базе данных Госдумы РФ.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Проект размещен в базе данных Госдумы РФ.

Отмечается, что законопроект зарегистрирован и направлен на рассмотрение Председателю Государственной думы. Законопроект должен пройти три стадии рассмотрения в Госдуме РФ, одну в Совете Федераций и отправиться на подпись президенту прежде чем он вступит в силу.

Официальным представителем Владимира Путина при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора был назначен ранее замглавы МИД Сергей Рябков. МИД России еще 15 января сообщил о начале процесса выхода из Договора. Причиной подобного решения стало нарушение баланса стран-участниц после выхода из договора США.