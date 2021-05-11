Нежелание США праздновать День Победы огорчило американского ветерана

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил, что огорчен нежеланием США праздновать День Победы над нацизмом.

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил, что огорчен нежеланием США праздновать День Победы над нацизмом.

Кон ранее находился на нескольких парадах в столице России, где имел статус специального гостя. Он рассказал о своем переживании РИА Новости.

"Конечно, есть разница в том, как вы отмечаете этот праздник в России, а здесь об этом почти не упоминается", — сообщил ветеран.

Кона также беспокоит тот факт, что крупные американские СМИ пропускают этот важнейший день. Он добавил, что из-за пандемии была маленькая церемония, во время которой происходило возложение цветов к Мемориалу Второй мировой войны, но это почти не освещалось в газетах.