Израиль открыл огонь по территории сектора Газа

Армия Израиля открыла ответный огонь по территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

Армия Израиля открыла ответный огонь по территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

В сообщении указано, что под обстрелы попали террористические объекты, расположенные в секторе Газа. Ранее ХАМАС сообщал, что Израиль обязан до 18:00 вывести своих солдат с территории мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Как отметил пресс-секретарь Армии Израиля Йонатана Конрикуса, после получения такого заявления было выпущено несколько десятков ракет по территории страны. Большая часть снарядов смогли перехватить силы ПВО. Также отмечается, что ранение получил житель Сдерота. В Иерусалиме не умолкают сирены тревоги.