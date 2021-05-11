Садовод объяснила способ быстро избавиться от сорняков на даче в Подмосковье

Наступление тепла ознаменует начало войны дачников с сорняками. Избавиться от нежелательной растительности помогут советы автора книг по садоводству Октябрина Ганичкиной.

Наступление тепла ознаменует начало войны дачников с сорняками. Избавиться от нежелательной растительности помогут советы автора книг по садоводству Октябрина Ганичкиной.

Самый страшный сорняк — пырей. Корневища этого растения могут достигать больше метра в длину. При этом часто копать нельзя, поскольку раздробленные части дают новые отростки, объяснила специалист.

В борьбе с одуванчиками помогут химические вещества для удаления сорняков — гербициды. Борщевик следует удалять до появления побегов, поскольку он размножается семенами.

"Я их срезала и посыпала поваренной солью. Также лопухи и конский щавель посыпала солью. Если какая-то площадь полностью засыпана растущими сорняками, то лучше эту площадь перекопать, убрав вручную все корневища, или обработать гербицидами", — рассказала Ганичкина, передает сайт 360tv.ru.

Она также добавила, что высаживать культуры, которые боятся холодной погоды, можно с середины мая, а посадку теплолюбивых видов лучше отложить до июня. Кроме того, следует запастись укрывным материалом на случай понижения температуры, подытожила автор.