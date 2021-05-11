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7:54   11 Мая 2021
Общество

Штрафы для "зайцев" в транспорте могут вырасти

Штрафы для "зайцев" в транспорте могут вырасти

Штраф за проезд без купленного билета в автомобильном или городском наземном электротранспорте в России может вырасти. Об этом рассказали в Госдуме.

На данный момент "зайцы", согласно нормам КоАП, штрафуются на 100 рублей. Госдума планирует рассмотреть в мае законопроект, который отменяет это наказание. Минтранс хочет передать право на установление размера штрафа региональным властям.

Инициативу министерства уже поддержал профильный комитет нижней палаты. Однако в парламентских фракциях на нее отреагировали с осторожностью. Депутаты предположили, что регионы могут устанавливать слишком большие штрафы за безбилетный проезд.

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#госдума #штраф #транспорт

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