Роспотребнадзор сообщил об опасности бессимптомных носителей COVID-19

Носители коронавируса, которые не испытывают симптомов, могут заразить большое число окружающих. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Носители коронавируса, которые не испытывают симптомов, могут заразить большое число окружающих. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Медики продолжают фиксировать суточные колебания заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Наталья Пшеничная. В беседе с "Российской газетой" она рассказала, что снижение заболеваемости сменилось небольшим подъемом.

"Как будет дальше развиваться ситуация, зависит от нас. Сейчас многие расслабились, забывают о выполнении санитарных правил", — заявила специалист.

Исследования показали, что бессимптомные носители могут быть источниками заражения. Количество вируса у таких пациентов может быть выше, чем у клинически больных. Также Пшеничная отметила, что для минимизации вероятного подъема заболеваемости необходимо соблюдать меры предосторожности.