Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:28   11 Мая 2021
Политика

Совет безопасности РФ подозревает США в разработке биологического оружия

Совет безопасности РФ подозревает США в разработке биологического оружия

США ведут работы по разработке индивидуальных планов биологических исследований для других стран.

Такое заявление сделал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. Аверьянов в разговоре с РИА Новости отметил, что страна реализует свои планы путем навязывания программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", "Совместное сокращение угроз" и "Совместные биологические обязательства".

Ранее об этом в беседе с "Коммерсантъ" напомнил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что вдоль российской и китайской границы строятся новые лаборатории для исследования биологического характера, которые подчиняются США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #оружие #исследования #лаборатория

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров