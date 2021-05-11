США ведут работы по разработке индивидуальных планов биологических исследований для других стран.

США ведут работы по разработке индивидуальных планов биологических исследований для других стран.

Такое заявление сделал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. Аверьянов в разговоре с РИА Новости отметил, что страна реализует свои планы путем навязывания программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", "Совместное сокращение угроз" и "Совместные биологические обязательства".

Ранее об этом в беседе с "Коммерсантъ" напомнил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что вдоль российской и китайской границы строятся новые лаборатории для исследования биологического характера, которые подчиняются США.