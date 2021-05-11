6:52 11 Мая 2021Политика
Песков прокомментировал обвинения в кибератаке на Colonial Pipeline в адрес России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва не имеет никакого отношения к хакерской атаке на газопровод Colonial Pipeline в США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва не имеет никакого отношения к хакерской атаке на газопровод Colonial Pipeline в США.
Он прокомментировал заявления Белого дома о свидетельствах того, что вирусное программное обеспечение, которое связано с кибератакой может находиться на территории России. Он сообщил ТАСС, что Кремль к этому непричастен.
Песком также прокомментировал тему, готова ли Москва сотрудничать с Вашингтоном по этому вопросу. Он заявил американцы сами отказываются от сотрудничества в сфере противодействия хакерским атакам.